В Оренбургском ракетном объединении организовали экскурсию для детей на военный аэродром

Детям показали поисково-служебных собак и дали "порулить" штурвал тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Командование Оренбургского ракетного объединения подготовило для детей военнослужащих специальную экскурсию на военный аэродром. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Помимо игрушек и конструкторов, многие дети написали в своих письмах желания на авиационную тематику. Командованием объединения было принято решение организовать экскурсию на военный аэродром в Оренбурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные летчики из состава военно-транспортной авиации поддержали идею подарка и помогли организовать экскурсию. "Детей и их родителей летчики приняли с теплом. Рассказали о своем наземном вооружении, показали поисково-служебных собак и даже дали "порулить" штурвал тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76", - добавили в военном ведомстве.