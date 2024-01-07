МО РФ: десантники при помощи FPV-дрона уничтожили миномет ВСУ в островной зоне Днепра

Как рассказал старший разведчик с позывным Зенит, на его участке противник в основном предпринимает попытки ротации без техники

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Разведчики одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили ударом FPV-дрона минометный расчет Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательно-поисковых действий в островной зоне дельты Днепра на херсонском направлении, разведчики одного из соединений ВДВ скрытно совершили марш-бросок из тылового района к левому берегу Днепра, где приступили к разведке противника на островах. Запуск FPV-дрона, и через несколько минут минометный расчет противника прекратил вести беспокоящий огонь по нашим позициям", - говорится в сообщении.

Как рассказал старший разведчик с позывным Зенит, на его участке противник в основном предпринимает попытки ротации без техники.

"Без техники, так как технику невозможно сюда подвезти из-за плотного огня нашей артиллерии. Иногда, в редких случаях, у них получается ротация - замена раненых на более свежие силы. Но наши FPV-дроны и "Ланцеты", а также артиллерия уничтожают подвоз", - отметил он на видео, предоставленном Минобороны.