Минобороны РФ сообщило о срыве восьми попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, уточнил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Группировка войск "Восток" Вооруженных сил РФ сорвала восемь попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Владимировки, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского. В течение суток пресечены восемь попыток противника провести ротации боевиков в этих районах ", - сказал он.

"Потери противника составили: более 90 военнослужащих убитыми и ранеными, 2 боевые бронированные машины и 6 пикапов", - сказал Гордеев.

Он добавил, что также были уничтожены склад боеприпасов, пункт управления БПЛА и 16 долговременных огневых точек ВСУ.