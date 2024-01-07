Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского расчета БПЛА на купянском направлении

В качестве средства по уничтожению живой силы военнослужащие мотострелковой роты группировки войск "Запад" использовали 82-мм автоматический миномет "Поднос", добавили в ведомстве

ТАСС, 7 января. Военные РФ уничтожили расчет беспилотников Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков в зоне ответственности вскрыли замаскированные позиции и расчет беспилотников ВСУ. Обнаружение противника осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов. В качестве средства по уничтожению живой силы противника военнослужащие мотострелковой роты группировки войск "Запад" использовали 82-мм автоматический миномет "Поднос", - говорится в сообщении.

Кадры объективного контроля фиксировали попадание по цели. Сразу после боевой работы расчет замаскировал миномет и укрылся в системе перекрытых щелей, чтобы избежать обнаружения своей позиции.

"У меня на вооружении находятся 120-мм минометы 2Б11 и 82-мм минометы 2Б14 "Поднос". Сегодняшней целью был расчет БПЛА противника. Преимущества 82-мм минометов 2Б14 "Поднос" в том, что они не больших размеров, очень мобильны. С помощью данных минометов можно работать как полупрямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Мотострелковые подразделения очень в нас нуждаются. Как говорится у нас в артиллерии: "Пот артиллериста сберегает кровь пехоты". Это стало девизом специальной военной операции. Мы работаем во взаимодействии с разведкой. Разведка с помощью БПЛА определяет цели. К нам приходят координаты, и мы тут же, своевременно, быстро и точно уничтожаем эти цели", - сказал командир минометной батареи с позывным Овраг.