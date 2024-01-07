МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

Они составили до 130 военнослужащих

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение живой силе трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки, Старомайорского, Угледара в ДНР и Приютного в Запорожской области. Противник потерял до 130 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Угледар Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в контрбатарейной борьбе были также поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", а также склад боеприпасов ВСУ.

В новость внесена правка (13:41 мск) - уточняются потери ВСУ в подзаголовке и лиде: верно - до 130, а не более 130.