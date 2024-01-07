МО РФ сообщило о четырех отбитых атаках ВСУ на купянском направлении

В ведомстве добавили, что противник потерял более 50 военных и 5 единиц техники

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Группировка "Запад" Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении за сутки отбила четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял более 50 военных и 5 единиц техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й, 43-й, 115-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Кисловка и Меловое Харьковской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих противника, 2 боевые машины пехоты и 3 автомобиля", - сообщили в ведомстве.