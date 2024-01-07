В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на донецком направлении

Они составили более 300 военных

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных, 26 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Артемовское, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что ВСУ на данном направлении потеряли более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 боевые бронемашины, 20 автомобилей. Также ВС РФ поразили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar, американскую гаубицу М119 и склад боеприпасов ВСУ.