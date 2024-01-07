МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на краснолиманском направлении

Они составили до 55 военнослужащих

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Противник потерял до 55 военных, сообщили в Минобороны РФ.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 100-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 55 военнослужащих, а также 4 автомобиля", - говорится в сообщении.