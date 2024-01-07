МО РФ сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Николаевской области

Как добавили в ведомстве, также были поражены живая сила и военная техника противника в 117 районах

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ракетные войска, артиллерия и БПЛА Вооруженных сил РФ поразили за сутки склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены склад боеприпасов в районе населенного пункта Коблево Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также поражены живая сила и военная техника противника в 117 районах.