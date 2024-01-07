В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ за сутки на запорожском направлении

Они составили до 40 военных

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на запорожском направлении до 40 военных и танк, сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 3-й, 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины, 68-й егерской, 65-й, 118-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Вербовое, Работино, Новопрокоповка и Каменское Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что потери противника за сутки на направлении составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.