МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на херсонском направлении

Они составили более 35 военных

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Суточные потери Вооруженных сил Украины на херсонском направлении составили более 35 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили более 35 военнослужащих, 3 автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты ВСУ и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Львово, Золотая Балка, Ивановка, Саблуковка и Мыловое Херсонской области.