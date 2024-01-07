На авиабазе Хмеймим для военнослужащих провели крестный ход и рождественскую службу

По словам военных, участие в литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Крестный ход и рождественскую службу в полевом храме провели для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Крестный ход и рождественскую службу в полевом храме провели для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии. Посетить службу смогли все желающие военнослужащие, которые не находились в это время на дежурстве", - говорится в сообщении.

Уточняется, что небольшой полевой храм не смог вместить всех желающих посетить службу и пришедшие заполнили площадь перед ним. По словам военнослужащих, участие в рождественской литургии особенно важно тем, что объединяет с семьями, которые встречают праздник на родине.

"Рождественская служба завершилась крестным ходом. Сотни военнослужащих с зажженными свечами прошли по авиабазе, пронеся во главе колонны икону Господа нашего Иисуса Христа, а также лик Спасителя", - отметили в военном ведомстве.