МО РФ показало кадры применения "Акациями" восточной группировки тактики огневого налета

Для выполнения этого тактического приема экипаж САУ постоянно маневрирует, выезжает на огневую позицию, производит пять-шесть выстрелов и возвращается в укрытие, отметили в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Восток" применяют тактику огневого налета, которая заключается в постоянном маневрировании, выезде на огневую позицию и произведению пяти-шести залпов, для уничтожения пехоты и бронетехники ВСУ на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" подразделений артиллерии группировки войск "Восток" применяют тактику огневого налета для нанесения максимального урона живой силе и огневым средствам ВСУ, находящимся на линии боевого соприкосновения вблизи границы Донецкой Народной Республики с Запорожской областью. Для выполнения этого тактического приема экипаж САУ постоянно маневрирует, выезжает на огневую позицию, производит пять-шесть выстрелов и немедленно возвращается в укрытие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что огневые налеты крупнокалиберной артиллерии не дают ВСУ перебрасывать резервы и оказывают поддержку продвижению штурмовых групп ВС РФ. Корректировка огня САУ "Акация" осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов. В военном ведомстве отметили, что еще одна задача российских военных - как можно дальше отодвинуть противника, чтобы города и поселки ДНР оказались вне зоны досягаемости артиллерии ВСУ.

"Поставили защитные сетки антидроновые боковые, верхние - "мангал" в простонародье", - рассказал командир орудия с позывным Водолей. "Все это своими руками - сварка обычной металлической арматуры, потом масксеть поставили", - пояснил артиллерист, его слова приводит Минобороны РФ.