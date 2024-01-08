Минобороны РФ сообщило о поражении одним российским танком двух украинских

В военном ведомстве уточнили, что действия старшего сержанта Владимира Заики помогли отразить атаку противника

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Командир танка старший сержант Владимир Заика во время танковой дуэли в зоне проведения специальной военной операции уничтожил один танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) и повредил второй. Как рассказали в Минобороны РФ, действия командира машины позволили отразить атаку ВСУ и заставили их отступить.

"В ночное время противник предпринял попытку прорыва позиций на участке обороны экипажа танка старшего сержанта Заики. Владимир немедленно выехал на позиции. За время выезда и перемещения к позициям на прямую наводку вышли два танка противника и открыли огонь по нашим укреплениям. Старший сержант Заика решительно вышел на танковую дуэль против двух танков противника. Экипаж Владимира зашел с правого фланга к танкам боевиков и первым же выстрелом уничтожил одну боевую единицу. Второй танк стал откатываться назад, отстреливаясь по машине старшего сержанта Заики. Прицельным выстрелом старший сержант Заика повредил машину противника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что действия старшего сержанта Заики, а также профессионализм и слаженность его экипажа позволили отразить атаку противника.

Также в Минобороны РФ рассказали о ефрейторе Владиславе Надежкине, который выполнял боевую задачу по обороне позиций российских войск на одном из тактических направлений.

"Неся службу на наблюдательном посту взводного опорного пункта, Владислав обнаружил приближающийся беспилотный летательный аппарат противника. Мгновенно оценив ситуацию, ефрейтор Надежкин доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, после чего применил средства РЭБ по дрону", - добавили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что потеряв управление, барражирующий боеприпас противника потерял управление и упал, сдетонировав в 10 м от позиций российских военнослужащих.