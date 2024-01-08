В Минобороны России заявили об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ

Командир отделения с позывным Слон рассказал, что огневое поражение противнику наносят каждый день

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Разведчики группировки войск "Запад" при помощи кочующего противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Основной задачей расчета ПТРК "Фагот" было отработать не только точно, но и быстро - противник вел наблюдение как раз из этого пункта. Для удобства и мобильности разведчики установили ПТРК "Фагот" на автомобиле повышенной проходимости, что позволило им максимально быстро преодолеть пересеченную местность и менять огневые позиции, избегая поражения от контрбатарейной борьбы противника. <…> Результаты поражений фиксировались средствами объективного контроля БПЛА. На момент попадания в нем находилось не менее трех боевиков ВСУ. Все прошло без происшествий. Противник настолько близко, что точное попадание видно сразу", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что до боевой работы, во время разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата на купянском направлении был вскрыт замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ. Расчет разведывательного дрона обнаружил военный объект ВСУ в двух километрах от позиции бойцов ВС РФ.

"Каждый день наносим огневое поражение противнику. Боевики копают окопы, в основном, в ночное время. Мы также наблюдаем их с помощью тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника наблюдается намного лучше. Например, машина, я вижу, куда она заехала. Также по живой силе противника, я вижу, где их блиндажи, где все у них расположено", - сказал командир отделения с позывным Слон, его цитирует Минобороны РФ.