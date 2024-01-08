Минобороны России сообщило об отражении мотострелками группировки "Запад" контратаки ВСУ

Диверсионная группа противника пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, уточнили в ведомстве

ТАСС, 8 января. Военнослужащие мотострелкового подразделения ВС РФ на купянском направлении успешно отразили контратаку ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку боевиков ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Мотострелки уничтожили вооруженную группу противника на подступах к своей линии обороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что диверсионная группа пыталась пройти по заминированной территории к наблюдательному посту, используя рельеф местности.

"Противника заметили не сразу. Боевики ВСУ двигались в складке местности. Однако мы создали хорошую систему обороны. Ночью группа ДРГ попыталась прорваться к нам. Парни встретили их достойно. Уничтожили головной порядок группы, вызвали огонь минометной батареи. Такое уже бывало. Их гонят к нам на укрепленные позиции. Не понятно, на что они могут вообще рассчитывать", - сообщил командир мотострелкового взвода с позывным Сатана, его цитирует военное ведомство.