МО РФ: разведчики уничтожили пехоту ВСУ при помощи БПЛА со сбросами боеприпасов

При возвращении с задачи военнослужащие группировки "Юг" обнаружили разведгруппу противника, которую также поразили, добавили в ведомстве

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Разведчики Южной группировки войск ВС РФ при помощи квадрокоптеров со сбросами боеприпасов уничтожили пехоту ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе проведения специальной военной операции подразделения БПЛА в составе разведгрупп группировки войск "Юг" активно применяют квадрокоптеры со сбросами [боеприпасов] для уничтожения живой силы противника. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор БПЛА "подлетел" к позиции противника и определил цель для поражения. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа (выстрел осколочного гранатомета - прим. ТАСС), попадание в противника и его уничтожение", - говорится в сообщении.

Разведчики во время движения на позицию обнаружили несколько растяжек и СВУ, которые обезвредили путем подрыва после выполнения основных задач. При возвращении с задачи военнослужащие группировки "Юг" обнаружили разведгруппу противника, которую также уничтожили с помощью сбросов ВОГа с беспилотника.