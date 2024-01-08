Корабли ЧФ выполнили стрельбы в акватории Черного моря

Военные отрабатывали действия при обнаружении БПЛА противника, а также по уничтожению безэкипажных катеров

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе выполнения задач по патрулирования акватории Черного моря провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота провел учение с выполнением дневных и ночных стрельб из штатного вооружения", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что на первом этапе учений экипажи патрульных кораблей отработали действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника. По беспилотнику был применен корабельный артиллерийский комплекс. Цель была условно уничтожена. На втором этапе отрабатывались действия по уничтожению безэкипажных катеров. В ходе учений по данным от средств наблюдения в районе выполнения задач ОБК были обнаружены безэкипажные катера "противника", которые были уничтожены огнем корабельной артиллерии.

"В целях повышения выучки личного состава кораблей артиллерийская стрельба и бомбометание выполнялись в различное время суток. После завершения программы боевых упражнений экипажи кораблей Черноморского флота продолжили выполнение задач по патрулированию акватории Черного моря и маршрутов интенсивного торгового судоходства", - отметили в оборонном ведомстве.