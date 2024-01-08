МО РФ сообщило о поражении Су-34 укрепрайона ВСУ на краснолиманском направлении

В ведомстве уточнили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 воздушно-космических сил нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипажи вернулись на аэродром вылета.