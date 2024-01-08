Штурмовики ВС РФ проходят тренировки на уникальных полигонах в зоне СВО

На них военные осваивают новые эффективные приемы ведения тактического боя в наступлении, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Южной группировки войск совершенствуют навыки ведения ближнего боя при штурме позиций Вооруженных сил Украины на уникальных полигонах в тыловых районах зоны проведения спецоперации. Как сообщили в Минобороны РФ, на одном из полигонов украинские позиции скопированы в масштабе один к одному.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают совершенствовать навыки ведения ближнего боя при штурме вражеских позиций. Усиленная подготовка личного состава к правильному ведению боевых действий в составе малых групп и любых условий обстановки проводится непрерывно на ротационной основе. Так, на одном из полигонов, расположенных в Донецкой Народной Республике, штурмовики под руководством опытных инструкторов осваивают новые эффективные приемы ведения тактического боя в наступлении", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в рамках занятий военнослужащие в составе штурмовых групп оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление. Особое внимание уделяется организации взаимодействия, связи с командным пунктом, навыкам ведения огня из любого стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, ручных гранатометов, качественному выполнению индивидуальных и групповых нормативов. Командиры штурмовых подразделений отрабатывают навыки работы с подразделением в бою - они управляют действиями личного состава.

"На данном объекте позиции противника скопированы и полностью отрыты в масштабе один к одному для того, чтобы каждый военнослужащий мог их оценить в первую очередь. Второе - знать огневые точки противника. То есть простыми словами - это полигон для штурмовых групп в масштабе один к одному. Каждый боец доводит свои действия на данном объекте до автоматизма. Человек, который отработал свои действия до автоматизма - он уже не думает, и в стрессовой ситуации получается, что человек уже действует "на автомате". Это намного упрощает работу военнослужащих в критических ситуациях", - рассказал об основных особенностях подготовки заместитель командира батальона с позывным Чивас, его цитирует оборонное ведомство.