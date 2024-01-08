Военнослужащим группировки войск "Запад" вручили госнаграды на передовой

Заместитель командира мотострелкового соединения по военно-политической работе 1-й гвардейской танковой армии поблагодарил бойцов за мужество, стойкость и высокий профессионализм

ТАСС, 8 января. Бойцам подразделений войск связи, артиллерийских и мотострелковых подразделений 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск вручили боевые государственные и ведомственные награды на передовых позициях. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Решением командующего группировкой войск "Запад" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на переднем крае, бойцы - пехотинцы, связисты, зенитчики - получили медали "За храбрость" II степени, "За боевые отличия" и "За воинскую доблесть" II степени. Двоих военнослужащих удостоили знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевскими крестами IV степени", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что награды бойцам на передовых позициях вручил заместитель командира мотострелкового соединения по военно-политической работе 1-й гвардейской танковой армии с позывным Заря. "Сегодня мы награждаем воинов нашего соединения за успешные действия, проведенные в недавнем времени по взятию лесных посадок <…>. Были выбиты несколько подразделений противника", - рассказал он на видео, предоставленном Минобороны.

В Минобороны добавили, что офицер поблагодарил военнослужащих за успешные действия на купянском направлении, за личный вклад в общее дело, а также за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

"Находились на переднем крае, под минометным обстрелом восстанавливали связь для командования и управления подразделениями", - рассказал командир взвода связи с позывным Черкес.

Как рассказал военнослужащий войск связи с позывным Чиа, свою награду он получил за то, что помог обеспечить в ночное время связь наблюдательному пункту. "Порядка полутора километров пробирались через траншеи в местах, открытых для вражеских снайперов. В течение полутора часов добрались до точки и обеспечили связь", - добавил он.