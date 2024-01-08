8 января, 10:05,
обновлено 8 января, 10:14
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о групповом ударе с применением "Кинжала" по объектам ВПК Украины

Минобороны РФ/ ТАСС
© Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по объектам военно-промышленного комплекса Украины", - сообщили в ведомстве. 

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