МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 230 военнослужащих на краснолиманском направлении

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 230 военнослужащих убитыми и ранеными на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял до 230 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Акация", - говорится в сообщении.

В Минобороны России также сообщили, что на краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.