МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли до 40 военнослужащих на запорожском направлении

По данным военного ведомства, ВСУ также потеряли танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля и гаубицу Д-20

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении за минувшие сутки составили до 40 военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы 118-й механизированной бригады ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.