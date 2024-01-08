МО РФ заявило о поражении места совещания командиров подразделений бригады теробороны ВСУ

По данным Минобороны РФ, также поражены 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции на Украине в минувшие сутки поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108 районах", - говорится в сообщении.