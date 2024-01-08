МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на херсонском направлении до 60 военных

Военное ведомство заявило о поражении пункта управления беспилотниками и полевого склада боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 60 военных, поражены пункт управления беспилотниками (БПЛА) и полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, 3 автомобиля. Кроме того поражены: пункт управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.