Шойгу направил телеграммы воинским частям и соединению, ставшим гвардейскими в ходе СВО

Министр обороны России пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной военной операции, в связи с присвоением почетного наименования гвардейских. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Этого наименования удостоились два полка и бригада. "Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить России, надежно обеспечивать ее безопасность", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Шойгу пожелал командованию и личному составу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Отечества. В том числе телеграммы были направлены командованию 10-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, 40-го гвардейского инженерно-саперного полка, а также 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, 40-й инженерно-саперный полк с первых дней СВО эффективно решает задачи инженерного обеспечения. "За отличие, проявленное при выполнении боевых задач, отвагу и мужество более 190 военнослужащих полка награждены государственными наградами, а полковнику Р. Г. Сайфуллину присвоено звание Героя Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с начала СВО 55-я отдельная мотострелковая бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях. "В результате профессиональных, решительных действий военнослужащих бригады противник понес существенные потери и не добился своих целей. За массовый героизм, храбрость и самоотверженность более 1 тыс. военнослужащих бригады награждены государственными наградами, а лейтенанту М. О. Донгаку присвоено звание Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны РФ.