МО России сообщило об уничтожении разведчиками броневика ВСУ при помощи ПТРК

В Минобороны РФ отметили, что для удобства и мобильности военные установили противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на квадроцикл, который позволяет им преодолевать пересеченную местность и вести огонь из укрытий

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии западной группировки ВС РФ уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотных летательных аппаратов были получены данные о перемещении вооруженных групп ВСУ. По средствам связи координаты противника были переданы на пункт управления. В ходе выполнения боевых задач противотанковый расчет разведывательного подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль и сорвал ротацию групп ВСУ на купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для удобства и мобильности разведчики установили ПТРК "Корнет" на квадроцикл, который позволяет им преодолевать пересеченную местность и вести огонь из укрытий.

"Бронеавтомобиль постоянно перевозил бойцов ВСУ на позиции для ротации. Выдвигался разными маршрутами, но всегда ему приходилось проезжать один и тот участок вдоль лесополосы. Мы заранее выставили наблюдательные посты. Ловили недолго. Концентрация была максимальная, ведь на точный пуск ракеты у нас было несколько минут. В нужный момент сработало все идеально. В итоге сорвали очередную ротацию боевиков ВСУ, уничтожили бронеавтомобиль натовского производства", - сказал начальник расчета ПТРК "Корнет" с позывным Север, его цитирует Минобороны РФ.

Отмечается, что расчет мобильного противотанкового ракетного комплекса "Корнет" провел пуск на расстоянии около 2,5 км. Результаты поражений фиксировались средствами объективного контроля БПЛА.