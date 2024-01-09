МО РФ: связисты ивановских десантников ежедневно обеспечивают более 10 сеансов видеосвязи

В Министерстве обороны России отметили, что эти военные в составе оперативных групп одними из первых выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подразделения связи ивановских десантников ежедневно обеспечивают более 10 сеансов видео-конференц-связи в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения связи ивановских десантников ежедневно обеспечивают более 10 сеансов видео-конференц-связи в зоне проведения СВО. Подразделения связи ивановских десантников обеспечивают устойчивое управление воинскими частями и подразделениями в ходе ведения боевых действий на артемовском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что десантники-связисты в составе оперативных групп одними из первых выдвигаются в новые районы базирования для организации работы каналов передачи данных и системы управления войсками. Действуют оперативно и скрытно, так как системы связи и управления войсками - одни из самых приоритетных целей для вражеской артиллерии и диверсионно-разведывательных групп.

Расчеты мобильных станций спутниковой связи выдвигаются и занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск.

"За счет поставок новых и современных образцов техники связи и автоматизации управления, в зоне проведения специальной военной операции широко внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии. Современная техника связи и автоматизированная система управления "крылатой пехоты" по своим функциональным возможностям в достаточной степени удовлетворяет потребностям системы управления на всех уровнях. Система спутниковой связи обеспечивает потребность Воздушно-десантных войск в спутниковых каналах в необходимом объеме и позволяет командирам всех степеней эффективно управлять подразделениями", - отметили в военном ведомстве.