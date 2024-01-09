МО РФ сообщило об уничтожении экипажами Ми-28Н укреппунктов ВСУ на донецком направлении

В ведомстве пояснили, что в состав группы также входили вертолеты Ка-52 и Ми-8

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" ВКС России уничтожили укрепленные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате боевого применения все цели были уничтожены", - сказали в оборонном ведомстве.

В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8. "Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета" - сказал летчик вертолета Ми-28Н с позывным Овод.

В Минобороны РФ отметили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений.