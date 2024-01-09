Военным связистам группировки войск "Восток" вручили награды на передовой

В Минобороны России отметили, что во время летнего контрнаступления ВСУ военные из Бурятии "обеспечивали непрерывное управление подразделениями"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военным связистам группировки войск "Восток" вручены государственные и ведомственные награды на передовой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащим бригады управления группировки войск "Восток", отличившимся при выполнении боевых задач на южнодонецком направлении специальной военной операции, вручены государственные и ведомственные награды - медали Жукова, "За боевые заслуги", "За воинскую доблесть", "Маршал войск связи Пересыпкин", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что в период летнего контрнаступления ВСУ связисты из Бурятии "обеспечивали непрерывное управление подразделениями, не раз восстанавливали каналы связи, находясь под минометным, артиллерийским и снайперским огнем противника".

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, ежедневно военные связисты следят за работой системы управления войсками, устанавливают дополнительные и резервные каналы связи, обеспечивают связь командования с передовыми отрядами на линии боевого соприкосновения.