Минобороны РФ сообщило об улучшении тактического положения ВС на донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев отметил, что ВСУ потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-3

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские войска улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка на донецком направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили тактическое положение в районах Георгиевки и Богдановки. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад, 112-й бригады территориальной обороны в районе Торецка, Андреевки, Клещеевки и Красного", - сказал Астафьев.

По его словам, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих убитыми и ранеными на донецком направлении, а также два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенных пунктов Пески и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", - добавил Астафьев.