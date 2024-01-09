Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Акациями" замаскированных опорных пунктов ВСУ

В ведомстве уточнили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в ликвидации целей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчеты САУ "Акация" в ходе СВО каждый день, один за другим, наносят удары по артиллерийским установкам врага. На данном направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения <…> По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

"На позициях стоим не долгое время. Всегда перекатываемся, чтобы сохранить орудие. Выполняем боевые задачи с самого начала СВО. Являемся штатными военнослужащими по контракту. Быстро собрались, поняли, что нужно делать. У нас грамотные командиры. Вся батарея, весь дивизион сработались. Все знают, что делать. Командиры все знают о личном составе, знают, как правильно распределить силы. Работа налажена. Работаем достойно. Передний край прикрываем, помогаем постоянно. Работаем сутками. При получении новых целей, нужно максимально быстро открыть огонь, потому что там товарищи, там ребята, они ждут этой поддержки. Поэтому стараемся все делать максимально быстро", - рассказал командир орудия с позывным Гольф, его цитирует Минобороны РФ.