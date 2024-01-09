Минобороны РФ сообщило о взятии штурмом опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве уточнили, что огневое сопровождение группировки войск "Восток" обеспечивала артиллерия, находящаяся на замаскированных закрытых позициях

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Восток" взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в лесополосе на одном из участков южнодонецкого направления. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство распространило видеокадры боевой работы военнослужащих. "В результате слаженных действий мотострелков группировки войск "Восток" задача по взятию находящегося в лесополосе опорного пункта ВСУ была успешно выполнена. Потерь среди личного состава группы нет", - сказали в Минобороны России.

Огневое сопровождение группы обеспечивала артиллерия, находящаяся на замаскированных закрытых позициях. "Продвижение штурмовой группы на особо опасных участках корректировал расчет FPV-дрона, который в режиме реального времени передавал информацию о вновь выявленных целях и корректировке огня артиллерии на командный пункт", - уточнили в военном ведомстве.

Командир отделения с позывным Кожева отметил слаженную работу подразделения. "Была поставлена задача пройти по лесополосе, задачу выполнили. Слаженность ребят отличная, все друг друга понимают, все друг за друга стоят. Когда доходишь до половины укрепрайона ВСУ - они уходят, бросают автоматы, пулеметы и убегают. Когда в плен берешь, то говорят, что все они мобилизованные", - рассказал он.

