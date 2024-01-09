Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Солнцепеком" в районе Вербового опорного пункта ВСУ

В ведомстве уточнили, что контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчеты БПЛА Новороссийских десантников

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в районе Вербового на Запорожском направлении уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ со скоплением пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Действуя в районе н. п. Вербовое на Запорожском направлении, экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ нанес огневое поражение по укрепленному опорному пункту ВСУ, уничтожив большое количество пехоты противника, укрывавшейся в нем", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа по ВСУ велась ранним утром, в сумерках. Десантники выдали залп 220-мм термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам, после чего оперативно перевели боевую машину в походное положение и покинули огневую позицию под прикрытием группы огневой поддержки.

"Наша основная задача - своевременно прибыть в район выполнения боевой задачи, оперативно и качественно отработать по цели и также быстро убыть в тыловой район, чтобы враг не смог нас засечь", - рассказал механик-водитель "Солнцепека" с позывным Дизель, его цитирует военное ведомство.

Отмечается, что контроль и корректировку стрельбы осуществляли расчеты БПЛА Новороссийских десантников, которые зафиксировали поражение целей.

