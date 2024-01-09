МО РФ сообщило об уничтожении "Солнцепеков" опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

В Минобороны отметили, что расчет огнеметной системы провел пуски на расстоянии около 5 км

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" западной группировки ВС РФ уничтожил взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" общевойсковой армии группировки войск "Запад" на купянском направлении уничтожил укрепленные взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет огнеметной системы провел пуски на расстоянии около 5 км.

"Получили боевую задачу. Для нас она совершенно рядовая. Часто наши мотострелковые подразделения запрашивают огневую поддержку. Ни для кого не секрет, что противник копает свои укрепления, заливает в бетон, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигаем все живое", - сказал командир ТОС-А1 "Солнцепек" с позывным Черный, его цитирует военное ведомство.