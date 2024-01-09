В МО РФ рассказали о подвиге гвардии рядового, спасшего гаубичную батарею от обнаружения

Роман Ватутин обнаружил ударный беспилотник ВСУ и посадил его при помощи противодронного ружья

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минобороны России рассказало о подвиге командира расчета противодронной борьбы гвардии рядового Романа Ватутина, который обнаружил ударный беспилотник ВСУ и посадил его при помощи противодронного ружья, тем самым спас гаубичную батарею ВС РФ от обнаружения. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Командир расчета противодронной борьбы гвардии рядовой Роман Ватутин нес боевое дежурство в районе огневых позиций гаубичной батареи. В ночное время суток во время боевой работы батареи самоходных артиллерийских установок поступила информация о приближении ударного беспилотного летательного аппарата противника. Гвардии рядовой Ватутин использовал прожектор и, обнаружив визуально вражеский беспилотник, применил по нему противодронное ружье. Подавив каналы управления вражеским дроном, Роман посадил его на землю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные полученные из карты памяти беспилотника помогли определить позицию боевиков, с которой он был запущен. Оперативно передав координаты на позицию гаубичной батареи, был открыт огонь по месту их дислокации. В результате огневого поражения уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ, а также 2 автомобиля. Отмечается, что действия Ватутина позволили не допустить раскрытия позиций российских войск, а также нанести урон противнику.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о подвиге гвардии рядового Антона Гурова. В ходе выполнения огневой задачи артиллерийская позиция, где наводчиком служил Гуров, подверглась обстрелу со стороны артиллерии украинских военных.

"Не теряя времени, Антон вместе со своими сослуживцами, используя рельеф местности, переместились на запасную позицию. Используя беспилотный летательный аппарат, гвардии рядовой Гуров определил местоположения артиллерии противника, откуда велся огонь. Определив координаты цели, Антон оперативного навел орудие и открыл огонь, поразив орудие противника с первого же выстрела", - отметили в военном ведомстве, добавив, что в ходе эффективного огневого поражения орудие гвардии рядового Гурова уничтожило три артиллерийских расчета противника. Огонь вражеской артиллерии был полностью подавлен.