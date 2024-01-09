Пленный украинский военный рассказал о плохом состоянии оружия в армии

Он также отметил, что мобилизованных "быстро обучают кое-как и отправляют на передний край" из-за нехватки кадровых офицеров в ВСУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пленный украинский офицер рассказал о нехватке кадров и плохом состоянии вооружения в армии. Видео с ним распространило Минобороны РФ.

"У нас нехватка кадровых офицеров, поэтому берут мобилизованных, быстро обучают кое-как и отправляют на передний край. Обучают плохо, многие не умеют пользоваться оружием. Некоторые виды вооружения увидели впервые, оно в плохом состоянии и часто отказывает", - рассказал он.

Офицер отметил, что был призван 25 сентября 2023 года. В военкомате ему предложили пройти двухмесячные курсы обучения на офицера и месяц боевого слаживания. После он получил звание младшего лейтенанта и был назначен заместителем командира роты.

"Нас привезли на позиции, мы просидели три дня под минометным обстрелом. У нас закончилась еда, мы стояли по колено в болоте и все замерзли. Личный состав собрал вещи и покинул позиции. Я не стал этому препятствовать. Было много раненых и контуженных, эвакуации не было, боеприпасы закончились. Мы решили сдаться в плен. В плену нас не били, не издевались и морально не унижали. Накормили и оказали медицинскую помощь", - добавил он.