Песков: ВС РФ сделают все, чтобы ликвидировать угрозу, подобную обстрелам Белгорода

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на то, что ВСУ использовали кассетные снаряды, нанося удары по центру Белгорода, где нет военных объектов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские военные сделают все, чтобы сначала минимизировать, а затем и ликвидировать угрозу обстрелов российских городов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что ВСУ использовали кассетные снаряды, нанося удары по центру Белгорода, где нет военных объектов.

"Наши военные будут и дальше делать все с тем, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от этого избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается, - подчеркнул Песков. - Режим киевский не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использованием кассетных боеприпасов, стреляя по центру города, <...> где нет военных объектов".