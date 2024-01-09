9 января, 09:40,
обновлено 9 января, 09:45
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал ВСУ

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По словам министра обороны России, за 2023 год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в ходе спецоперации, группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. 

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Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине