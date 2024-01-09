9 января, 09:40, Военная операция на Украине Шойгу заявил, что группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал ВСУ

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По словам министра обороны России, за 2023 год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения