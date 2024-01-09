Шойгу выразил признательность военным, которые в новогодние праздники были на передовой

Министр обороны поблагодарил "всех, кто в праздничные дни нес службу на боевом посту, в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил признательность военнослужащим, которые в новогодние праздники профессионально действовали на передовой.

"Сегодня мы проводим первое в этом году тематическое селекторное совещание. Хочу еще раз поздравить весь личный состав с Новым годом и поблагодарить всех, кто в праздничные дни нес службу на боевом посту, в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых регионах. Особые слова признательности нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.