На Балтфлоте 2 тыс. военных отрабатывают навыки современного боя

Учения проводят на нескольких полигонах флота в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. военнослужащих из соединений и частей армейского корпуса и бригады морской пехоты Балтийского флота задействовали в учениях, на которых отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя в составе подразделений, сообщила пресс-служба флота.

"На нескольких полигонах флота в Калининградской области отделения, расчеты и экипажи боевых машин отрабатывают комплекс боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых - действия подразделения в обороне, в наступлении, в ходе ведения инженерной разведки местности", - говорится в сообщении. Отмечается, что мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу "неприятеля", поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

По данным пресс-службы, боевые упражнения выполняются как в светлое, так и темное время суток, для ведения прицельного огня в условиях ограниченной видимости применяются ночные прицелы и приборы ночного видения, а также осветительные ракеты. Уточняется, что в мероприятиях боевой подготовки на полигонах участвуют более 2 тыс. военнослужащих Балтфлота.