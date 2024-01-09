О стратегической инициативе, новом оружии и потерях Киева. Шойгу выступил в Минобороны

Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу и продолжат последовательно достигать цели специальной военной операции, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российской армии.

За 2023 год, сообщил министр, Киев потерял более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц военной техники. Шойгу также обозначил задачи военного ведомства на год: поддерживать на самом высоком уровне боеготовность ядерной триады, сформировать серийную линейку беспилотников, внедрять современное вооружение и повышать возможности спутниковой группировки.

ТАСС собрал основные тезисы выступления министра.

О специальной военной операции

В 2023 году Вооруженные силы Украины потеряли более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц военной техники: "С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт".

"Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения". Российская армия продолжит "последовательно достигать цели специальной военной операции".

О новом вооружении

Одна из ключевых задач 2024 года - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах".

Минобороны сосредоточится на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной операции: "Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных".

Кроме того, в ближайших планах - улучшить работу связи, повысить эффективность разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности ПВО и спутниковой группировки.

О боевой подготовке

Российские военные продолжат использовать полученный на Украине опыт и активно привлекать инструкторов, имеющих боевые навыки: "Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений".

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