МО РФ сообщило, что потери ВСУ на донецком направлении составили до 240 военных

По данным военного ведомства, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 240 военнослужащих, нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад украинских сил, сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике в опорных пунктах 22-й, 72-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Богдановка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, "общие потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих убитыми и ранеными, 4 пикапа, а также гаубица Д-30".