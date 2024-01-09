МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов теробороны в Харьковской области

ВС РФ также поразили живую силу двух бригад ВСУ у Синьковки и Песчаного, сообщили в военном ведомстве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады теробороны в районе Веселого, а также поразили живую силу двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки и Песчаного Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военных и 4 единицы техники, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 57-й мотопехотной и 44-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Песчаное Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Веселое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.