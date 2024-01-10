В МО РФ сообщили об уничтожении силами "Тор-М2" разведывательных БПЛА ВСУ

В ведомстве отметили, что это произошло на купянском направлении

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчет зенитного-ракетного комплекса "Тор-М2" западной группировки ВС РФ уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевого дежурства расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты противника на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и произвел пуски ракет на уничтожение. Сбитые беспилотники боевиков использовались для корректировки и наведения целей артиллерии ВСУ.