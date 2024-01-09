МО РФ: авиация коалиции США за сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить сообщил, что подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пара истребителей F-16, пара штурмовиков А-10 Thunderbolt и беспилотник MQ-1C международной коалиции во главе с США пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинциях Ракка, Хасеке. По информации руководителя центра, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (обе запрещены в РФ).

"В провинции Алеппо в результате снайперского огня со стороны террористов из района Сенахар по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Ард-эз-Зейтун погиб один сирийский военнослужащий. В провинции Латакия в результате снайперского огня со стороны террористов из районов Барза-Фаукани и Калаз-Тахтани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Нахшебба и Кара-Килиса один сирийский военнослужащий погиб и двое получили ранения. В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Дуаир-эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Джубб-эз-Зарур, ранения получил один сирийский военнослужащий", - отметил он.