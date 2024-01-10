МО РФ сообщило, что противотанковый расчет остановил продвижение бронегруппы ВСУ

Боевая машина пехоты противника получила повреждения, а механик-водитель был ранен, добавили в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Противотанковый расчет под командованием гвардии старшего лейтенанта Евгения Духанина точным огнем остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин получил приказ на выдвижение к месту вероятного прорыва противника. В ходе марша на двух боевых машинах передовой расчет обнаружил технику противника, сходу вступил в бой, открыв огонь. Точный огонь противотанкового расчета остановил продвижение бронегруппы противника. По вступившему в бой расчету противник начал минометный обстрел, в результате которого боевая машина пехоты получила повреждения, а механик-водитель был ранен", - сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что, оценив обстановку, Духанин приказал второму расчету занять рубеж и открыть огонь по противнику. Как только противник перенес огонь на вторую машину, Духанин оперативно организовал эвакуацию поврежденной техники. В результате боя противотанковый взвод под его командованием выполнил задачу, остановив прорвавшуюся технику противника. Кроме того, управление командира взвода позволило вывести из-под вражеского огня личный состав и машины противотанкового подразделения, не допустив при этом потерь.

Также в военном ведомстве рассказали, что гаубичный дивизион, в составе которого действовала батарея под командованием капитана Николая Никонова, выполнял задачу по огневой поддержке батальонной тактической группы российских войск, штурмующей позиции украинских войск.

"В ходе боя противник использовал средства РЭБ, которые затрудняли ведение воздушной разведки с помощью БПЛА. Оценив обстановку, капитан Николай Никонов принял решение и выдвинулся к переднему краю. Заняв выгодную позицию в непосредственной близости от расположения противника, осуществлял корректировку огня дивизиона", - отметили в Минобороны РФ, добавив, что спустя время противник нанес по позиции Никонова артиллерийский удар, в результате которого тот получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжил корректировать огонь артиллерии.