МО РФ сообщило о поражении "Корнетом" боевой бронированной машины ВСУ под Артемовском

После уничтожения цели расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса оперативно свернулся и сменил позицию, добавили в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" подразделения ВДВ уничтожил боевую бронированную машину западного производства под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевых задач российские десантники при помощи приборов наблюдения с тепловизором засекли колонну ВСУ из двух боевых бронированных машин (ББМ) западного производства, двигавшихся в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации личного состава на передовых позициях. Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после поражения цели расчет оперативно свернулся и сменил позицию, где продолжил вести наблюдение в поисках новых целей для уничтожения.