МО РФ сообщило о поражении штурмовиками Су-25 живой силы ВСУ на донецком направлении

Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами.

"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. После применения средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

"Получили задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения задачи. Неуправляемыми авиационными ракетами поразили цель. По докладу ПАНа - оценка "отлично", - рассказал летчик Су-25, которого цитирует Минобороны.